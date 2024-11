Waarom Vincent Kompany de Trofee Raymond Goethals niet zou moeten winnen

Drie coaches zijn genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals. Voor het eerst in lange tijd coacht een Belgische trainer op het hoogste Europese niveau; maar is Vincent Kompany per se de topkandidaat?

De lijst met genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals is normaal gezien altijd samengesteld uit coaches die actief zijn in de Jupiler Pro League. Een beetje bij gebrek aan beter: Belgische coaches die schitteren in het buitenland zijn zeldzaam. Vorig jaar werd Will Still wel genomineerd voor zijn goede werk bij Stade Reims.

Hij was de eerste genomineerde buiten de Pro League sinds Hugo Broos in 2017, destijds coach van Kameroen. Broos had toen de Africa Cup of Nations gewonnen met de Ontembare Leeuwen -uiteindelijk was het erg verrassend dat hij de prijs niet had gewonnen, ondanks het goede werk van winnaar Felice Mazzù met Charleroi.

De enige winnaar van de Trofee Raymond Goethals die niet actief was in België op het moment van de verkiezing (Marc Wilmots was bondscoach van de Rode Duivels in 2014), is... de allereerste winnaar, Eric Gerets in 2011, toen coach van Marokko. In 2024 zou dat kunnen veranderen: Vincent Kompany is genomineerd en de coach van Bayern München is natuurlijk favoriet. De twee andere genominneerden zijn Timmy Simons (KVC Westerlo) en Nichy Hayen (Club Brugge).

Nicky Hayen verdient de Trofee Raymond Goethals

Werken in het buitenland betekent niet automatisch een nominatie: Philippe Clement, coach van AS Monaco en daarna Rangers, is nooit genomineerd sinds hij Brugge verliet, nadat hij twee keer had gewonnen als coach van Club.

© photonews

Misschien nog verrassender: in 2023, ondanks een promotie naar de Premier League en totale dominantie in de Championship met Burnley, werd Vincent Kompany niet genomineerd. De eerste helft van het seizoen van de Clarets in de PL was moeilijk, maar het werk dat hij in de eerste zes maanden van 2023 had verricht, had voldoende moeten zijn.

Deze keer zou opnieuw de periode tussen augustus en december kunnen beslissen over de trofee, en een leidersplaats in de Bundesliga met een van de grootste clubs van Europa maakt van Kompany misschien wel de favoriet.

Maar wat te denken van Nicky Hayen? De titel van Club Brugge vorig seizoen was niets minder dan miraculeus. Blauw-zwart kwam letterlijk uit het niets om de meest onwaarschijnlijke landstitelt in de geschiedenis van de Play-offs te veroveren. Hayen is onmisbaar geworden in de ogen van het Brugse bestuur, na twee seizoenen van verkeerde keuzes.

Dit seizoen bevestigt hij geleidelijk na wat missers in het begin. Brugge staat 2e in de Pro League... en bevindt zich slechts twee punten achter het Bayern München van Kompany in de Champions League.

We kunnen alleen maar hopen dat Vincent Kompany de absolute topfavoriet is in 2025 als het gaat om de Trofee Raymond Goethals. Dit zal het geval zijn als hij kampioen wordt met Bayern München - en des te meer als hij ver komt in de Champions League. Geen enkele Belgische coach heeft dit in lange tijd kunnen bereiken. Nicky Hayen daarentegen zal misschien nooit zo ver komen; maar 2024 zou zijn jaar moeten zijn.