Ex-Anderlecht-speler Michel Vlap houdt geen blad voor de mond na nederlaag tegen Union SG

FC Twente heeft thuis verloren van Union Saint-Gilloise. In het Nederlandse kamp zagen we een bekend gezicht uit België: Michel Vlap.

Union Saint-Gilloise heeft donderdag FC Twente gedomineerd in Enschede, met een 0-1 overwinning. De Unionisten hadden zelfs een grotere overwinning verdiend, en dat zal voormalig Anderlecht-speler Michel Vlap (27 jaar) niet ontkennen.

"We waren vandaag niet onszelf. We waren slordig, niet zelfverzekerd aan de bal", betreurde Vlap voor de microfoon van Ziggo Sport na de nederlaag tegen Union. "Na de rust hadden we het vertrouwen kunnen terugkrijgen, maar we waren gewoon niet goed genoeg."

Twente slaagde er inderdaad niet in om de controle over de wedstrijd terug te krijgen, en Michel Vlap windt er geen doekjes om. "We hebben vandaag niets te eisen, we waren gewoon niet goed genoeg als team en dat is de schuld van iedereen", verklaart de voormalige speler van paars-wit.

Michel Vlap kwam in 2019 bij Anderlecht voor bijna 7 miljoen euro. Ondanks zijn duidelijke kwaliteiten werd het een mislukking en keerde in 2021 terug naar Nederland, eerst op huurbasis en vervolgens definitief voor 2 miljoen euro.

Dit seizoen heeft hij in totaal 20 wedstrijden gespeeld in alle competities voor FC Twente, met 5 doelpunten en 3 assists.