Hein Vanhaezebrouck wil iets rechtzetten over de prestatie van Club Brugge: "Club speelde op het niveau van de grote Europese ploegen"

Er werd op sociale media een beetje lacherig over gedaan dat Club Brugge tegen Celtic alweer 'een cadeautje' had gekregen. Hein Vanhaezebrouck wou dat nu wel even rechtzetten.

Vanhaezebrouck heeft duidelijk gemaakt dat het openingsdoelpunt van Club Brugge tegen Celtic, een eigen doelpunt van Carter-Vickers, geen kwestie van geluk was. "Ik hoorde hier en daar dat Nicky Hayen de konijnenpoot van de Rode Duivels heeft gestolen", grapte hij in Het Nieuwsblad. "Maar ik ben het er niet mee eens dat dit deze keer geluk was."

De trainer legde uit waarom hij dat vindt. "Je moet het bredere plaatje zien. Het is honderd procent de verdienste van Club Brugge dat Carter-Vickers die bal overhaast en verkeerd terugspeelde. Maxim De Cuyper zat in zijn nek. Als hij dat niet had gedaan, had Carter-Vickers het rustiger kunnen oplossen."

Volgens Vanhaezebrouck was het de intensiteit en de pressing van Club die Celtic in de fout dwong. "Celtic was de controle volledig kwijt. Club Brugge was goed, heel goed."

"Het speelde misschien wel zijn beste halfuur ooit in de Champions League. Het was niet PSG of Real Madrid, dat weet ik, maar de manier waarop Club Celtic op alle vlakken domineerde, was indrukwekkend."

Hij benadrukte de klasse van het Brugse spel. "Veel beweging, een middenveld dat de tegenstander overklaste en ontzettend veel meters maakte. Celtic kwam pas in de dertiende minuut voor het eerst in het strafschopgebied van Club, en een tweede keer duurde al meer dan een halfuur. Club Brugge speelde op het niveau van de grote Europese ploegen."