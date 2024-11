De spanning stijgt in Challenger Pro League: Anderlecht doet prima zaak tegen Lierse

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stond op zaterdagnamiddag al een eerste pittig duel op het programma. RSC Anderlecht B nam het daarin op tegen Lierse. Een belangrijk duel voor beide ploegen.

RSC Anderlecht B - de beloften van Anderlecht, of de Futures van Anderlecht - stond na twaalf wedstrijden op een gedeelde laatste plaats met amper tien punten. Zij wilden dan ook graag nog eens de volle buit pakken.

Dat moest dan misschien wel lukken in een 'thuiswedstrijd' in het Koning Boudewijnstadion tegen Lierse, dat zestien punten heeft en daarmee zesde stond. Om maar te zeggen: vanaf de subtop staat alles op een zakdoek.

Snelle dubbele voorsprong voldoende

Paars-wit begon furieus aan de wedstrijd en na een dik kwartier had het de wedstrijd al op slot kunnen gooien. Eerst was er een knappe goal van Tajaouart op aangeven van Lapage na anderhalve minuut.

En een kwartier later kon Ure er al 2-0 van maken. De Kempische bezoekers probeerden nog een en ander te veranderen aan de zaak, maar scoren zat er niet meer in.

Anderlecht maakt zo een sprongetje in het klassement naar voorlopig veiliger oorden. In de Challenger Pro League blijven is voor alle ploegen en zeker ook voor de beloftenteams van groot belang met oog op de doorstroming.