Filip Joos zeer kritisch voor Belgische topclub: "Zo'n drietal vooraan is op dit moment te weinig"

RSC Anderlecht klopte vorig weekend KAA Gent met 6-0. Over die wedstrijd was er achteraf dan ook heel wat te doen. Ook de analisten mengden zich in de debatten en waren daarbij toch wel kritisch te noemen.

“Ik vond Anderlecht in de eerste helft eigenlijk niet top voetballen”, aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes. “Dolberg was echt goed. Eindelijk, betrokken, ballen willen, hongerig. Dan maakt het niet uit dat hij er een aantal verliest. Hij biedt oplossingen.”

“Het was niet dat KAA Gent een slechte wedstrijd speelde. Hun middenveld was goed en Ito speelde een heel goede wedstrijd”, was de analist duidelijk in zijn bewoordingen.

Aanval Gent te weinig?

Om vervolgens een zeer kritische noot te lanceren: “Alleen de aanvallers, sorry, met Dean, Surdez en Sonko, dat is te licht op dit moment voor België. Het zijn allemaal flyers, het is te veel. Ze hebben geen bliksemafleider.”

“Zet Dolberg bij AA Gent met dezelfde hongerigheid en Gent wint. Niet dat ze subliem waren, maar zo’n speler hebben ze wel nodig. Ik hoop voor hen dat het er nog uit komt, maar op dit moment is het nog te weinig.”

Dolberg bij Gent en ...

Voor KAA Gent werd het een zware week, want ook tegen Lugano werd verloren met 2-0. Zondag volgt een duel op bezoek bij Westerlo, woensdag is er een bekerwedstrijd tegen Union SG en zaterdag 7 december komt STVV op bezoek.