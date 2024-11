Na het debacle van de 600ste match: Vandenbroeck zegt waar het op staat met Jelle Vossen

Zulte Waregem won vrijdag in de Challenger Pro League met 2-3 van Jong Genk. Als was de vreugde niet zo groot bij coach Sven Vandenbroeck.

De trainer van Essevee was blij met de drie punten, maar niet met de manier waarop de match gelopen was. Zulte Waregem had Genk weer in de match laten komen na de 0-2.

“We speelden plots nogal laks en dan laat je hen toe om te tonen dat ze heus ook wel wat in hun mars hebben. In aanloop naar deze match had ik ook voldoende beeldmateriaal gezien en ik wist dat ze het al menig tegenstander knap lastig konden maken”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Vossen bezorgde de bezoekers vlak voor de rust eigenlijk al de matchwinner, door de 1-3 te laten optekenen. Het was al zijn elfde doelpunt van het seizoen. “Jelle bewijst andermaal hoe belangrijk hij is voor ons”, gaat Vandenbroeck verder.

Nochtans verknalde de coach de 600ste match van zijn goalgetter. Zelfs Hans Vanaken kwam toen eigenlijk voor niks naar de match van Essevee, want Vossen bleef 90 minuten lang op de bank zitten.

“Er is al veel gezegd over zijn 600ste match, maar je kunt er niet omheen dat hij nu wel perfect uitvoert wat ik van hem verlang”, grijnst Vandenbroeck. “Zijn recuperatie is exemplarisch voor de mentaliteit van deze groep.”