Voorzitter van KRC Genk verrast vlak voor de derby: "We hebben genoeg centen naar Sint-Truiden gedragen"

Zondag staan STVV en KRC Genk tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. De Limburgse derby moet ook bij de voorzitters van beide ploegen geen extra uitleg.

Zondag, kort na de middag, staan STVV en KRC Genk oog in oog met elkaar. Beide ploegen staan er momenteel goed voor. Genk is leider, STVV is weg uit de gevarenzone.

Het is in de eerste plaats vooral uitkijken wat de zware 7-0-nederlaag van de vorige speeldag tegen Club Brugge met de Kanaries zal doen.

“Felice Mazzu kennende gaat hij de groep wel op de juiste manier triggeren met het oog op een reactie. Stel dat we zondag na 15 minuten opnieuw 0-2 achter komen, dan kan het niet zo zijn dat we stoppen met voetballen zoals vorige week”, klinkt het bij voorzitter David Meekers van STVV in Het Belang van Limburg.

Voorzitter Peter Croonen hoopt op een sportief succes, maar wil ook dat de fans de schermutselingen van de voorbije jaren achter zich laten.

“Ik heb geen zin om een nieuw veld te betalen aan Roland Duchâtelet”, is hij duidelijk. “We hebben genoeg centen naar Sint-Truiden gedragen op dat vlak. Ik hoop dat beide achterbannen een statement maken inzake sportiviteit. En dat er los van het wedstrijdverloop een positieve beleving kan standhouden.”