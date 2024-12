Ferrera niet te spreken na nieuw puntenverlies van RWDM in doldwaze match met 8 goals

RWDM leek op bezoek bij Seraing op weg naar een vlotte zege. Maar dat draaide in de slotfase nog eventjes anders uit.

Het loopt moeizaam bij RWDM. Na de recente 0 op 6 werd ook op bezoek bij Seraing niet gewonnen. De wedstrijd eindigde op 4-4, maar enkele minuten voor tijd stond het nog 2-4.

“Als je in de 89ste minuut 2-4 voorstaat, dan is de wedstrijd normaal gedaan”, zegt Piotr Parzyszek heel erg duidelijk bij Het Nieuwsblad over de gang van zaken. “Je weet dat er nog lange ballen gaan komen, maar dan sluit je de hekken. Wat hier vandaag in de laatste minuten gebeurt, is bizar.”

Ook Yannick Ferrera is duidelijk in zijn analyse. “Ik noem het een gebrek aan maturiteit. En dat heeft niets met leeftijd te maken. Kijk, je kan door een zwaai met de toverstok niet plots vijf jaar aan maturiteit winnen, maar je kan wel rigoureuzer, toegewijder, geconcentreerder zijn dan we de laatste tijd zijn.”

Ferrera deed ook zijn beklag over de toestand van het veld. Hij maakte zijn spelers tijdens de rust duidelijk dat ze niet moesten proberen te voetballen. “‘Stop met aan voetbal te denken’, heb ik gezegd. ‘Win duels, breng de bal naar voren met de nodige intensiteit, en we komen er wel.’”

Ondanks de 1 op 9 wil Ferrera niet weten van crisis. “Ik kijk immers ook naar de inhoud. Punten zijn belangrijk, maar qua inhoud is er geen enkele reden om over een crisis te spreken.”