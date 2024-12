🎥 Hoe kon de VAR dit missen? Nieuwe beelden zorgen voor 100% duidelijkheid over Genkse gelijkmaker

KRC Genk speelde zondagnamiddag 2-2 gelijk tegen STVV. Ibrahima Bangoura maakte in het absolute slot gelijk, al was er heel wat te doen om die goal.

KRC Genk speelde misschien wel zijn slechtste helft van het seizoen na de rust tegen STVV. De Limburgers gaven een 1-0 voorsprong uit handen, nadat Adriano Bertaccini twee keer scoorde.

Helemaal op het einde van de wedstrijd maakte Ibrahima Bangoura gelijk na een hoekschop. Meteen was er enorm veel protest bij de thuisploeg, de spelers hadden hands gezien.

De VAR bekeek het doelpunt, want de ref had het niet meteen afgekeurd. Alleen zouden ze in Tubeke geen beelden hebben gehad waarop duidelijk te zien is dat hij de bal met de hand raakt.

Na afloop wou Felice Mazzu er niets over zeggen, terwijl Bertaccini het schandalig vond. Genk-coach Thorsten Fink én Bangoura zeiden dat het geen hands was, maar nu is er meer duidelijkheid.

DAZN heeft nieuwe beelden vrijgegeven van het doelpunt, waarop duidelijk te zien is dat de Genkse middenvelder de bal met de hand raakt, waarna het leer in doel verdwijnt... Zo blijft het vooral vreemd dat DAZN die beelden wel heeft, en de VAR niet.