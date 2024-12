Nieuwe OHL-coach Chris Coleman doet al meteen serieuze uitspraak bij zijn voorstelling

Chris Coleman werd maandag officieel voorgesteld bij OH Leuven als nieuwe hoofdcoach. Hij volgt Oscar Garcia op die absoluut niet wou blijven.

Oscar Garcia liet enkele weken geleden al weten dat hij niet bij OH Leuven wou blijven. Toen de interlandperiode net gedaan was vertrok hij ook effectief. Chris Coleman, ex-bondscoach van Wales, volgt hem op.

Maandag werd hij officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club. "Het is allemaal heel snel gegaan. Ik kreeg weinig tijd om de club te leren kennen, maar ik zag geen enkele negatieve kant aan het aanbod. Ik heb al heel veel in het buitenland gewerkt, maar ik wilde sowieso ooit eens trainer worden in België", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"De Jupiler Pro League is een sterke competitie, eentje die almaar beter wordt. Ik ben zeer dankbaar voor de kans en ik kijk uit naar de grote uitdaging", gaat hij verder.

OH Leuven staat momenteel op de 13e plaats met 18 punten, net in de gevarenzone. KAA Gent dat zesde staat, telt 23 punten, slechts vijf meer. Coleman lijkt alvast grote ambities te hebben, zo ziet hij de top zes zelfs zitten.

"Het zit inderdaad kort op elkaar in de competitie en ik zit niet in waarom we de top zes niet zouden kunnen halen. Ik ben het gewend om tegen de degradatie te vechten en clubs herop te bouwen, maar OHL zit in de meest ‘gezonde’ situatie, die ik in mijn trainerscarrière al gekend heb."

"Ik heb gisteren heel veel goede dingen gezien en wil de club zo snel mogelijk in veiligheid brengen. We hebben de kern om hoger te staan in het klassement, maar we moeten ook achter ons kijken. Het wordt sowieso niet makkelijk, besluit hij.