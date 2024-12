📷 "Kerk, wil je van truitje wisselen?" Antwerp-supporter zorgt voor zware controverse, club wil in gesprek gaan

Consternatie in de nasleep van de wedstrijd tussen Union SG en Antwerp FC. Zo werd een supporter gespot die met een toch wel heel opmerkelijk kartonnen bordje bij zich. Een hele slechte grap en/of heel erg kwalijk.

Een man in een pietenpak had er niet beter op gevonden dan met een kartonnen bordje te komen waarop stond: "Kerk, wil jij van tenue wisselen?" Gezien de schmink van de supporter in kwestie en de Surinaamse afkomst van toch wel kwalijk te noemen.

Tijdens de match hadden diverse mensen het opgemerkt, maar bij Antwerp zelf hadden ze het eerder niet gezien. Nu hebben ze wel gereageerd bij Gazet van Antwerpen op het voorval.

"Als we de persoon in kwestie kunnen identificeren, zal de club in gesprek gaan. De club is zich terdege bewust van de gevoeligheid van dit thema", reageert woordvoerder Erwin Van den Sande.

Kerk aan heel sterk seizoen bezig

Kerk zelf had het tijdens of na de wedstrijd ook niet gezien. Hij speelde dit seizoen al vijftien wedstrijden en de 29-jarige Nederlander is sterk bezig, met onder meer drie goals en een assist.

"Het voetbal is aantrekkelijker dan in Nederland. In de top-6 speel je hier ook meer topwedstrijden en het niveau en de intensiteit is iets hoger dan in Nederland.