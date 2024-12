Wauw! Noa Lang laat zich alweer van zijn beste kant zien! Trainer kreeg er zowaar tranen in de ogen van

Tijdens zijn verschijning in het praatprogramma van Eva Jinek kreeg PSV-trainer Peter Bosz maandagavond een onverwachte verrassing: een videoboodschap van Noa Lang. De aanvaller sprak warme woorden over zijn coach, wat zichtbaar indruk maakte op de net 61-jarige Bosz.

Toen Jinek aankondigde dat ze een boodschap van een speler voor hem had, werd Bosz nieuwsgierig. Hij stopte snel met drinken en keek aandachtig naar het scherm. Daar verscheen Noa Lang, die zichzelf meteen als "zijn favoriete speler" introduceerde, wat bij Bosz een grote lach opwekte.

In de boodschap bedankte Lang zijn trainer uitvoerig. "Dat u me altijd in mijn waarde laat, mij laat doen waar ik me goed bij voel en de persoon laat zijn die ik ben. Ik denk dat u ook dat siert als trainer. U kan heel goed kan omgaan met alle persoonlijkheden in het team."

Lang ging nog even door. "Ik denk dat u het team goed in balans houdt, want we hebben natuurlijk wel veel mannetjes in het team. U laat me ook lekker muziek maken, wat ik nu ook weer ga doen", zei de excentrieke vleugelspits die bij Club Brugge doorbrak.

"Ik zie u woensdag op de training", laat Lang weten. "Dit zeg ik ook maar één keer, hè, zulke dingen! Nee, fijne avond."

De trainer toonde zijn dankbaarheid en reflecteerde op de bijzondere band met zijn spelers. "Het is belangrijk om plezier te hebben, maar ook te weten wanneer je hard moet werken", zei Bosz.