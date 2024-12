Pro League wil wedstrijden zelf uitzenden op eigen kanaal, maar... 'Belgische profclubs hebben dubbele agenda en willen DAZN onder druk zetten'

De Pro League denkt eraan om een eigen kanaal op te richten. De Belgische profclubs hopen op die manier meer geld uit de brand te slepen in de onderhandelingen in televisiecontract. Maar is dat de juiste manier?

Om de context te schetsen: momenteel zijn DAZN, Telenet en Proximus de enige kandidaten om ook volgend seizoen het Belgische profvoetbal op de buis te brengen. Of beter gezegd: DAZN wil de rechten kopen, terwijl de twee telecomspelers eerder denken aan het overnemen van die uitzendrechten. De Pro League hoopte extra miljoenen uit de brand te slepen, maar het hoogste bod ligt momenteel enkele miljoenen lager dan het huidige televisiecontract. En dus willen de Belgische profclubs een andere weg bewandelen. © photonews Het Laatste Nieuws weet dat de Pro League de mogelijkheden onderzoekt om een eigen kanaal te starten en dus zelf de wedstrijden uit te zenden. Of is het een manier van de Belgische profclubs om DAZN uit het spreekwoordelijke kot te lokken? Wellicht wel, maar of het zal baten is een andere vraag. Ook in Frankrijk en Italië werd datzelfde idee geopperd, maar uiteindelijk werd toch gezwicht voor een lager bod. Die lagere bedragen voor de uitzendrechten zijn - op enkele absolute topcompetities na - overigens de algemene trend. Waarom gaan Telenet en Proximus niet tot het gaatje? Op Telenet en Proximus moet de Pro League alvast niet rekenen. Beide telecomoperatoren hopen het wagonnetje (opnieuw) aan DAZN vast te hangen. Proximus heeft fors geïnvesteerd in de Champions League, terwijl Telenet zich blauw betaalt om de Premier League te mogen uitzenden.