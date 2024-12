Verliest Anderlecht binnenkort een goudhaantje? RSCA-talent trekt buitenlandse belangstelling aan na eerdere interesse van Belgische topclub

Het jonge talent van RSCA Futures, Ludovic Wola-Wetshay, kan rekenen op buitenlandse interesse. Ook Antwerp had al geprobeerd het talent van Neerpede weg te kapen.

Ludovic Wola-Wetshay is een naam die vooral bekend zal zijn bij de volgers van RSCA Futures in de Challenger Pro League. De jonge centrale verdediger maakt deel uit van de kern van Jelle Coen, maar heeft tot nu toe slechts drie wedstrijden gespeeld met de Futures.

Wola-Wetshay, die afgelopen zomer vanuit de U18 werd doorgehaald naar het A-team, was basisspeler in de openingswedstrijd van het seizoen. De afgelopen weken viel hij ook twee keer in, in de wedstrijden tegen Seraing en Lokeren-Temse.

Hoewel zijn speeltijd beperkt is, trekt Wola-Wetshay volgens onze informatie aanzienlijke belangstelling uit het buitenland, met name uit Italië. Zijn linksvoetige profiel als centrale verdediger is bijzonder, wat de interesse in hem verklaart. De Belgische U20-international heeft de aandacht getrokken van verschillende clubs.

Antwerp

Voordat hij bij het A-team kwam, werd Wola-Wetshay ook gevolgd door Antwerp, waar voormalig Neerpede-directeur Jean Kindermans de academie leidt. De speler koos echter voor Anderlecht om zijn ontwikkeling voort te zetten.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat Wola-Wetshay de Futures op korte termijn zal verlaten. Het beleid van Olivier Renard, die meer wil investeren in het beloftenelftal, speelt wellicht een rol in zijn verblijf. Bovendien kent de nieuwe assistent van David Hubert, Jonathan Alves, de speler goed, aangezien hij hem recent nog coachte bij de Belgische U19.