"Hij blijft": Anderlecht heeft een van zijn grootste talenten vastgelegd tot 2028

Een jaar geleden werd Anderlecht Keisuke Goto geleend van Júbilo Iwata. De Japanner is nu officieel eigendom van de club.

Zoals al enkele weken werd verwacht, heeft Anderlecht moeite gedaan om Keisuke Goto definitief binnen te halen. Hij staat nu onder contract bij paars-wit tot juni 2028.

"RSCA bedankt Júbilo Iwata en zijn sportdirecteur Toshiya Fujita voor de uitstekende samenwerking", schrijft de club in haar verklaring. De Mauves overwogen zijn definitieve transfer al een tijdje, na zijn goede prestaties bij de RSCA Futures.

Keisuke Goto blijft. De topscorer van de Futures tekent tot 2028. ?⚪️



Een stapsgewijze ontwikkeling

Hoewel hij nog niet is opgeroepen geweest voor het eerste team, maakt de 19-jarige aanvaller furore in 1B. Vanaf zijn eerste stappen in Europa scoorde hij 6 doelpunten in 14 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller al op 5.

"Keisuke is een slimme speler met een veelbelovend profiel. Hij combineert deze kwaliteit in het strafschopgebied met verfijnde techniek en een steeds toenemend fysiek volume", beschrijft Tim Borguet, Chief Academy bij RSCA.

Terwijl Goto een langdurig contract heeft getekend, is het uiteraard met het eerste team als doelwit: "Het sportmanagement is ervan overtuigd dat hij zich zal blijven ontwikkelen in Neerpede in de Challenger Pro League, met het oog op de Jupiler Pro League", besluit Tim Borguet.