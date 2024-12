Is het nu al voorbij voor Manchester City? Jérémy Doku laat zich uit over titelstrijd in de Premier League

Manchester City heeft eindelijk nog eens gewonnen. De Citizens haalden het met 3-0 van Nottingham Forest. Jérémy Doku maakte een heerlijk doelpunt.

Manchester City heeft een bijzonder slechte periode gehad. De Engelse topclub kon zeven wedstrijden na elkaar niet winnen. Woensdag volgde dan eindelijk nog eens een zege. Het werd 3-0 tegen Nottingham Forest.

Jérémy Doku kon met een geweldig doelpunt de overwinning veiligstellen. City kreeg de laatste tijd heel wat kritiek over zich heen, maar dat trekken de spelers zich niet aan.

"Nee, we luisteren gewoon niet. Aan het eind van de dag, als alles goed gaat, gaan ze je ophemelen. Als alles slecht gaat ben je de slechtste. We luisteren niet, we concentreren ons op onszelf in onze bubbel. We weten dat we samen sterker zullen zijn", vertelde Doku volgens het medium Goal.

City staat nu pas vierde in de Premier League met 26 punten. Leider Liverpool heeft er al 35. Een inhaalrace zal moeilijk worden, maar Doku houdt het geloof erin.

"Ze kunnen zeggen wat ze willen. We blijven gewoon in onze bubbel en we zijn nog maar in december. Als zij denken dat het voorbij is, laat ze dan denken dat het voorbij is. We gaan wedstrijd per wedstrijd bekijken, proberen zoveel mogelijk te winnen en dan zien we wel aan het einde", besluit hij.