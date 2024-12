Van een Instagram-bericht naar een sprookje: Mishel Gerzig vertelt het verhaal hoe Thibaut Courtois haar veroverde

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De liefde tussen Mishel Gerzig en Thibaut Courtois begon op een onverwachte manier in de covidperiode. "Eind 2020 kreeg ik een bericht via Instagram", vertelt Mishel. "Het was van Thibaut.

"Hij reageerde op een story van mij en mijn hond met 'cuties'. Toen begon hij een gesprek, heel oprecht en geïnteresseerd." Wat begon als een simpel chatbericht, groeide uit tot dagelijkse gesprekken gedurende zes maanden. "Ik vroeg me af: waarom blijf ik praten met iemand die ik nog nooit ontmoet heb? Maar hij gaf echt niet op", doet Gerzig het verhaal in HLN.

Door de pandemie konden de twee elkaar lange tijd niet zien. Pas in 2021, toen Mishel voor werk naar Madrid vertrok, ontmoetten ze elkaar eindelijk. "Onze eerste date was vreemd. Ik kende hem door en door, maar zag hem voor het eerst in het echt."

"Ik dacht alleen: ‘Woooow, hij is zoveel groter dan ik me had voorgesteld!’ Maar de chemie was meteen voelbaar", herinnert Mishel zich. "Die zes maanden van praten hadden ons een sterke basis gegeven."

Die basis bleek cruciaal voor hun relatie. "Zonder die periode hadden we elkaar misschien eerder ontmoet, maar wie weet was het dan minder serieus geweest", zegt ze. "Nu waren we al onafscheidelijk."

In datzelfde jaar volgde een romantisch aanzoek aan de Amalfikust. "Thibaut vroeg me een foto te maken op een boot bij zonsondergang. Hij begon een speech terwijl ik dacht: ‘Kijk gewoon naar de camera!’ Tot hij op één knie ging. Het was magisch."

Vandaag zijn Mishel en Thibaut getrouwd en trotse ouders van een baby. "Zo snel gaat het leven", besluit Mishel met een glimlach.