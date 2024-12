Stevige slag in operatie promotie: Patro Eisden laat niets heel van Lommel in Limburgse derby

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stond op zondagavond nog één duel op het programma. Maar het was niet het minste, want zowel Patro Eisden als Lommel hadden punten nodig in de strijd om promotie.

Zulte Waregem, La Louvière en RWDM hadden dit weekend al gewonnen en dus kon Patro Eisden in eigen huis tegen Lommel niet achterblijven. Lommel van zijn kant kon met een overwinning wat dichterbij komen in de stand. Droge 4-0 voor Patro Eisden Maasmechelen Beide ploegen gingen er dan ook vol voor, maar pas vlak voor rust leverde dat ook een eerste doelpunt op. Van Rafelghem wist de thuisploeg met een voorsprong de rust in te schieten, na de koffie ging het plots snel. Eerst was er een strafschop die werd omgezet door Kis, twee minuten later maakte Abid er zelfs al 3-0 van. Kiki Van Rafelghem deed op het uur de boeken zelfs helemaal dicht met de 4-0. Strijd om promotie Lommel probeerde wel, maar kwam niet tot een doelpunt. En zo doet Patro Eisden Maasmechelen een prima zaak in de stand. Het komt opnieuw naast RWDM op een gedeelde derde plaats, op vijf punten van het leidersduo. Lommel volgt nu al op zeven punten van Patro Eisden en dus op twaalf van La Louvière en Zulte Waregem. De kans op de top-2 wordt zo steeds kleiner en bovendien moet er vooral naar beneden gekeken worden, want de kloof met Lierse op plaats zeven is amper een puntje.