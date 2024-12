Impasse compleet in Camp Nou: 'Frenkie de Jong weigerde transfer, wil géén nieuw contract tekenen... en slaat advies van medische staf in de wind'

De vechtscheiding tussen FC Barcelona en Frenkie de Jong gaat onverminderd door. In een laatste episode weigert de Nederlandse middenvelder medisch advies. De Catalanen zijn hem liever gisteren van vandaag kwijt.

Het verhaal van Frenkie de Jong bij FC Barcelona is geschreven. In eerdere artikels kon u al lezen hoe het huwelijk aan het uitmonden is in een ware vechtscheiding.

De Jong weigerde komende maanden om te onderhandelen over een nieuw contract. Die overeenkomst loopt pas medio 2026 af, maar Barça wil de cijfertjes - lees: het loon - herzien in ruil voor een nieuw langdurig contract.

Photonews

De Nederlander wil echter geen eurocent inleveren. Enig probleem: de voorbije mercato's gaf Barcelona geïnteresseerde clubs de toestemming om te praten, maar de Jong haalde de neus eveneens op voor een transfer.

De Spaanse media schrijft ondertussen een nieuwe episode in de soap. Om van enkele hardnekkige blessures verlost te geraken - de Jong lag de voorbije maanden vooral in de lappenmand - raadt de medische staf van Barcelona een operatie aan.

Waar ligt de toekomst van Frenkie de Jong?

Ook hier geen consensus. De Jong wil zich niet laten opereren en kiest voor een natuurlijk herstel. Dit zorgt er vanzelfsprekend voor dat hij enkele maanden langer buiten strijd zal zijn.

Ondertussen doet Barça er alles aan om de Nederlander te lozen. Ondertussen is zijn prijskaartje gezakt tot twintig miljoen euro. Ter vergelijking: Barça stortte in 2019 nog 86 miljoen euro op de bankrekening van AFC Ajax om de Jong naar Camp Nou te halen.