Patro Eisden blikt Lommel SK in met 4-0, Stijn Stijnen is duidelijk: "We hebben voetballes gegeven"

Patro Eisden Maasmechelen heeft zondagavond met 4-0 gewonnen van Lommel SK. Coach Stijn Stijnen was enorm tevreden na afloop.

Patro Eisden en Lommel SK speelden zondag een Limburgse derby in de Challenger Pro League. Tot aan de rust leek er weinig aan de hand bij Lommel, maar net ervoor scoorde Keano 'Kiki' Vanrafelghem het openingsdoelpunt.

"De eerste helft was wat stroever en meer gesloten. We scoorden dan net voor rust op een ideaal moment en dat gaf natuurlijk een goed gevoel", vertelde Stijn Stijnen bij Het Belang van Limburg. "In de tweede helft hebben we wel kwaliteit op de mat gebracht."

Kevin Kis, Adnane Abid en nog eens Kiki zorgden in het kwartier na rust voor nog drie extra doelpunten. Zo stond het kort na het uur al 4-0, wat later ook de eindstand werd. "Dit was het betere werk dat ik dit seizoen van mijn ploeg gezien heb. We hebben op een volwassen manier voetballes gegeven."

"Als Patro moeten we zeker stilstaan bij wat we aan het presteren zijn. We hebben nu al evenveel punten als vorig seizoen bij de winterstop. Met nog wedstrijden tegen Jong Genk en Seraing kunnen we er hier nog zes bijdoen als we alert blijven."

"De prestatie van vandaag betekent absoluut niet dat we volgende week tegen Jong Genk ook de punten pakken. We zullen er dan opnieuw moeten staan, het is de verdienste van mijn ploeg dat ze dit niveau iedere week opnieuw willen brengen", besluit Stijnen.