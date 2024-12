Anderlecht krijgt unieke kans om Thorsten Fink van clubrecord bij KRC Genk te houden

KRC Genk is nog altijd de fiere leider in de Jupiler Pro League. Dat deden ze onder andere door in de eigen Cegeka Arena sterk voor de dag te komen.

KRC Genk opende de competitie met een gelijkspel, maar daarna verloor iedereen die in de Cegeka Arena langskwam van de troepen van trainer Thorsten Fink. Club Brugge (3-2), Westerlo (1-0), Dender (4-0), KV Mechelen (2-1), STVV (3-2), Antwerp (2-0), Charleroi (3-0) en Kortrijk (3-2) moesten allemaal het onderspit delven. Een mooie reeks voor Fink en co, maar net geen record nog. In het kampioenenjaar 1998-1999 won KRC Genk acht keer op rij onder trainer Aimé Anthuenis. Peter Maes deed het nog eens over in 2015-2016 en ook Wouter Vrancken slaagde in een reeks van acht overwinningen, twee jaar geleden in zijn eerste seizoen bij de Limburgers. Hij verloor toen met 0-1 van Royal Antwerp FC om de reeks verbroken te zien. Fink moet eind december thuis winnen van Anderlecht om het clubrecord op negen te zetten.