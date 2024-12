Hij viel op training zelfs naast de ploeg: JPL-club heeft vijf (!) spitsen, maar vindt er eentje bij de beloften

Charleroi-coach Rik De Mil lijkt onverwachts een nieuwe troef te hebben gevonden in Nikola Štulic. De Servische spits, tot voor kort gedegradeerd naar de beloften, schitterde afgelopen weekend met twee doelpunten in de verrassende 2-3 overwinning op Antwerp.

Štulic eiste al na twee minuten de hoofdrol op tegen Antwerp met een knal die Charleroi op voorsprong zette. Zijn sterke prestatie werd bekroond met een tweede doelpunt, en hij kwam nog dicht bij meer met een schot op de lat en een bal net naast.

Toch blijft coach Rik De Mil voorzichtig. "Het zal moeten blijken of we echt onze nieuwe spits hebben. Wat wel zeker is, is dat hij aanwezig is in de box en zelf kansen creëert", vertelde hij in Extra Time.

De Mil had eerder in september een gesprek met Štulic en motiveerde hem: "Jouw seizoen begint nu." Sindsdien kreeg de Serviër de kans om zich te bewijzen bij de beloften, waarna hij door goede prestaties weer mocht aansluiten bij de A-kern.

Štulic verdween aanvankelijk van het toneel door een overschot aan spitsen bij Charleroi. Hij viel zelfs op training naast de ploeg als er elf tegen elf gespeeld werd. "We hadden vijf diepe spitsen, wat veel te veel is", legde De Mil uit. De verkoop van Badji hielp dat probleem deels oplossen, maar Štulic werd alsnog op een zijspoor gezet, met het plan om hem uit te lenen. Toen die uitleenbeurt niet doorging, kreeg hij via de beloftenploeg een nieuwe kans.

Voor De Mil alvast een meevaller, want zijn andere spitsen scoorden amper. "Hij heeft veel potentieel, maar we zullen zien hoe hij zich verder ontwikkelt"n, besluit De Mil.