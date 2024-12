10/16 en een groeiende impact: waarom Standard al veel te lang geen aanvaller meer had zoals Andi Zeqiri

Betrokken bij de laatste zes doelpunten van Standard, is Andi Zeqiri de aanvaller waar de Rouches behoefte aan hadden. In een ondankbare rol benut de Zwitserse spits uitstekend zijn zeldzame kansen om het verschil te maken.

Met twaalf doelpunten in zeventien competitiewedstrijden heeft Standard de slechtste aanval van de competitie. Vooral omdat de helft van deze doelpunten is gescoord door één man: Andi Zeqiri.

Zes doelpunten en twee assists in de Jupiler Pro League, samen met nog een goal en een beslissende assist in de Beker van België. Standard heeft dit seizoen zestien keer gescoord en Andi Zeqiri is betrokken geweest bij tien doelpunten. Van de laatste zes goals van de Rouches heeft Zeqiri er vijf gescoord en was hij betrokken bij de actie die leidde tot de goal van Léandre Kuavita tegen Charleroi.

Nog nooit in hun recente geschiedenis heeft de club op een dergelijk productieve aanvaller kunnen rekenen. Vorig seizoen was Wilfried Kanga de eerste die de grens van tien doelpunten voor Standard in één seizoen doorbrak (12 in alle competities), maar de impact van de Ivoriaan, nu bij Cardiff City, was niet te vergelijken met die van de Zwitser.

De prestaties van Andi Zeqiri roepen bij Standard bijna nostalgie op

Uitgeleend door Racing Genk, is Andi Zeqiri de aanvallende speler die Standard al enkele seizoenen miste. Gedreven in zijn inspanningen, is Zeqiri vaak eenzaam in de aanval en heeft hij zelden de kans om in een goede positie te komen, maar de 25-jarige speler is een constante last voor de tegenstanders. En hoewel de speelstijl van Ivan Leko soms moeilijk voor hem kan zijn, kan Zeqiri toch profiteren van de ruimte die ontstaat doordat een tegenstander zich blootgeeft in een poging de Rouches op hun eigen helft vast te zetten.

Wat de statistieken betreft, als Selim Amallah vijftien doelpunten had gescoord in alle competities (competitie, beker en Europa League) tijdens het seizoen 2020-2021, had Standard niet meer een aanvaller gehad die zowel productief als gevaarlijk was als Zeqiri sinds Renaud Emond (15) in het seizoen 2018-2019. In de twee voorgaande seizoenen was het vooral Orlando Sá die het scorebord domineerde door meer dan vijftien keer per seizoen te scoren.

"Het voelt goed, heel erg bedankt. Maar ik probeer mezelf geen grenzen op te leggen en geef het beste van mezelf, wedstrijd na wedstrijd," antwoordde Zeqiri bescheiden na het gelijkspel tegen Leuven toen een collega hem dit liet weten. Een speler die Standard zeker zal proberen te behouden door zijn aankoopoptie te lichten, ook al zal dat uiteraard financieel heel moeilijk zijn.