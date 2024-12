Daniel Zitka spreekt klare taal over Slavia Praag: "Ik blijf een Anderlechtsupporter, maar..."

Donderdagavond speelt RSC Anderlecht in de Europa League. De troepen van David Hubert geven Slavia Praag partij.

RSC Anderlecht staat voor een loodzware verplaatsing in de Europa League. RSCA-monument Daniel Zitka is duidelijk over de winstkansen.

“Ik blijf een Anderlecht-supporter, maar ik ben bang dat Slavia sterker is”, zegt de doelman die van 2002 tot 2010 voor de club speelde in La Dernière Heure.

Voor hem is Slavia Praag duidelijk de favoriet voor de wedstrijd. “Ze hebben een geweldige centrumspits en ze gooien voorzetten in het strafschopgebied. Ze spelen met veel intensiteit, zijn erg fysiek en met de steun van hun enthousiaste fans zijn ze thuis erg sterk.”

In Tsjechië is de ploeg ontzettend dominant. Ze hebben in de rangschikking tien punten voorsprong op eerste achtervolger Plzen, de ploeg die Anderlecht in januari nog moet bekampen.

“Ik ben benieuwd hoe Anderlecht zal reageren. Ik volg de resultaten van Sporting, maar ik heb geen tijd om hun wedstrijden te bekijken”, besluit Zitka.