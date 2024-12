"Het is crimineel dat dit mogelijk is": Tuur Dierckx neemt geen blad voor de mond over het einde van SK Deinze

Het einde van SK Deinze is heel dichtbij. Voor Tuur Dierckx is het onwezenlijk wat er allemaal gebeurd is.

Tuur Dierckx zal vanaf januari een vrije speler zijn. Dat kondigde hij maandag zelf officieel aan. In de podcast 90 Minutes deed hij zijn verhaal over dit seizoen en de overname. “Het zat er helaas al even aan te komen. Nu is het duidelijk dat het stopt, ik denk dat de club dat deze week ook zal aankondigen. Heel spijtig”, reageert de aanvaller.

De frustratie is vooral dat hij een gevoel van machteloosheid had. “Alles gebeurde boven ons hoofd”, zucht hij. Al is het ook onbegrijpelijk dat dit eigenlijk allemaal mogelijk is. “Het is gek dat het nog kan anno 2024 in België, zo in het midden van een seizoen de stekker uit een project trekken. Dat bepaalde figuren zoveel macht hebben, zonder iets van bewijzen voor te leggen.”

De vorige, maar ook de huidige eigenaar maakten er een boeltje van. “Het is crimineel dat zij zomaar een club kunnen overnemen zonder bewijs dat ze daar capabel genoeg voor zijn. Daar zijn heel wat mensen de dupe van geworden. Voor mij heeft het een grote impact, maar er zijn ook mensen met een gezin die in de kou worden gezet ...”

Fans namen massaal contact op met de spelers om te weten of er nieuws was. “Eerlijk? De laatste 3 à 4 weken vernamen we niets meer dan wat er in de media stond. Wat die meneer Cissé zei bij Sporza over communicatie naar de spelersgroep toe is gewoon bullshit. We hebben bijna drie maanden getraind en gespeeld zonder betaald te worden.”

Toch voelt Dierckx zich gesterkt dat het verhaal afgesloten kan worden. “Het is een schande, ik ben echt kwaad. Dat allemaal door enkele personen die denken dat ze boven de wet staan. Het is heel jammer, maar ik ben blij dat ik het kan afsluiten. Het heeft lang genoeg aangesleept.”