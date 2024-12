🎥 Na zege tegen De Ketelaere: Ancelotti komt met nieuws over de blessure van Mbappé

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Atalanta Bergamo verloor in de Champions League met 2-3 van Real Madrid. De Koninklijke zag wel Kylian Mbappé geblesseerd uitvallen.

Kylian Mbappé speelde sterk tegen Atalanta. Hij scoorde ook het eerste doelpunt van de Spanjaarden, maar ging na 35 minuten zitten.

De wedstrijd van de Fransman zat erop, hij moest geblesseerd vervangen worden. Vinicius en Bellingham trokken Real Madrid alsnog over de streep.

Na de wedstrijd stelde trainer Carlo Ancelotti van Madrid de supporters gerust. “Het lijkt niets ernstigs”, zei hij over de blessure van de Fransman.

“Hij heeft wat overbelasting in de hamstring. We zullen zien hoe het de komende dagen evolueert. Hij moest naar de kant omdat hij niet meer vol kon sprinten, het hinderde hem. Daarom namen we het zekere voor het onzekere.”

Real Madrid kreeg dit seizoen al met heel wat blessures af te rekenen. Met negen punten hebben Courtois en co de 18de plaats in handen in de Champions League, een puntje minder dan blauwzwart.