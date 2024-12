Anderlecht stelt alles in het werk om Thorgan Hazard nog topfit te krijgen deze maand en onderneemt extra actie

Thorgan Hazard is niet meegereisd naar Praag, maar de dribbelaar werkt hard aan zijn comeback. Acht maanden na zijn zware kruisbandblessure hoopt Hazard in 2024 opnieuw in actie te komen.

Anderlecht wil de terugkeer zo vlot mogelijk laten verlopen door rond 21 december een oefenwedstrijd te organiseren. Die oefenmatch moet Hazard de kans bieden om met de RSCA Futures minstens een half uur te spelen, zodat hij wedstrijdritme kan opdoen. De planning werd mogelijk doordat de competitiewedstrijd van de RSCA Futures tegen Deinze, oorspronkelijk gepland dat weekend, geschrapt werd. de oefenpartij succesvol verloopt, mikt Hazard op een invalbeurt bij de hoofdmacht tijdens de laatste competitiewedstrijd van het jaar. Die vindt plaats op 27 december in het Lotto Park tegen Dender. Anderlecht blijft echter voorzichtig. De club benadrukt dat het geen onnodige risico’s wil nemen met Hazards herstel. Het feit dat Mario Stroeykens momenteel anderhalve maand niet inzetbaar is, zorgt niet voor extra haast bij de medische staf. Hazard wil zijn terugkeer op het veld zorgvuldig aanpakken en zowel de club als de speler streven naar een volledig herstel. Anderlecht hoopt hem in 2025 opnieuw op topniveau te kunnen inzetten.