België maakt Europees weer geen goeie beurt, coach van tegenstander haalt uit: "Het is nog erger dan ik dacht"

De spelersgroep van OGC Nice is bijzonder gehavend om Union te trotseren, vanavond. De Franse coach, Franck Haise, mist maar liefst 13 spelers!

Een ware slachting. Een volledig gedecimeerde selectie van OGC Nice kwam woensdag aan in Brussel om Union in de Europa League uit te dagen.

Tijdens de persconferentie na de aankomst van de Aiglons op Belgische bodem, bevestigde coach Franck Haise dat hij 13 afwezigen had en slechts kon rekenen op 16 veldspelers, waaronder vier jeugdspelers van de opleiding.

Onder de afwezigen, met meer of minder lange, meer of minder recente afwezigheid, zijn spelers van enig belang zoals Terem Moffi (ex-Courtrai, Lorient), Dante (ex-Standard, Bayern München), Morgan Sanson (ex-Marseille), Antoine Mendy en Melvin Bard. "En Boga heeft zich vlak voor vertrek aan de dij geblesseerd", foeterde Franck Haise.

Het gras van het Koning Boudewijnstadion bevalt de Niçois niet

De 53-jarige coach, die zich bij RC Lens heeft bewezen, had nog een reden tot mopperen. "Ik had de spelers gewaarschuwd over het veld, maar het is nog erger dan ik dacht." Ook voor de wedstrijd tussen België en Italië lag het veld al dramatisch, net als voor de Europese match van Union een week eerder.

Zoals alle andere wedstrijden van Union in deze competitie, zal de ontvangst van OGC Nice niet plaatsvinden in het Dudunpark, maar in het Koning Boudewijnstadion. "Ik weet dat dit stadion niet van Union is en dat zij er niets aan kan doen. Ik ben al naar het Parc Duden geweest om een wedstrijd te zien", aldus Franck Haise, die dus zal moeten nadenken over het samenstellen van het team dat "de finale" van Nice zal spelen.