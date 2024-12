Bijna 20 clubs vertegenwoordigd in de tribunes voor CL-wedstrijd: Club Brugge zal binnenkort ongetwijfeld weer heel wat geld opstrijken

De Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Sporting CP trok veel aandacht. Deze week waren bjna 20 clubs vertegenwoordigd op de tribunes in het Jan Breydelstadion.

De Champions League, naast wat het allemaal betekent op sportief en financieel vlak, is het natuurlijk een enorm platform voor veel spelers die de wil of het talent hebben om een nieuwe stap in hun carrière te zetten.

Al enkele seizoenen is Club Brugge goed bezig op het Europese toneel en heeft de club zich geleidelijk aan internationaal weten te vestigen. Ook zijn spelers worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Deze week berichtte het Engelse medium TBR Football dat bijna twintig clubs vertegenwoordigd waren op de tribunes van Jan Breydel voor de wedstrijd tegen Sporting CP. En sommige hadden heel specifieke doelen.

Verschillende Premier League-teams, met name Chelsea en Newcastle, kwamen voornamelijk voor één man: Joel Ordonez, de Ecuadoraanse centrale verdediger van Club Brugge.

Volgens dezelfde bron zouden de leiders van Newcastle graag jonge talenten uit Europese clubs naar St. James' Park halen, terwijl Chelsea wordt omschreven als een club "die geen behoefte meer heeft aan nieuwe spelers, maar toch alert blijft op mogelijkheden."

De 20-jarige centrale verdediger, die 57% van de speeltijd heeft in de competitie en 100%(!) in de Champions League, heeft geholpen bij het neutraliseren van Viktor Gyokeres, samen met Brandon Mechele.

Joel Ordonez zal binnenkort ongetwijfeld nog meer interesse kunnen verwachten. Of het nu in januari is of in de zomer, er zal binnenkort weer een grote cheque op tafel komen...