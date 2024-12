Dinsdag nog de held, maar... Club Brugge heeft Casper Nielsen al een boodschap meegegeven

Casper Nielsen zijn goal tegen Sporting zal deugd gedaan hebben, maar dat verandert niets aan zijn situatie bij Club Brugge. Een basisplaats kan hij niet meer ambiëren en de Deense middenvelder mag ook vertrekken gezien de concurrentie op zijn plaats.

Nielsen kwam met hoge verwachtingen over van Union en kon die aanvankelijk ook inlossen, maar onder Deila en Hayen is zijn speeltijd stilaan afgebrokkeld. De concurrentie op het middenveld is groot, met spelers als Onyedika, Jashari en Vetlesen.

Nielsen startte dit seizoen enkel in wedstrijden tegen Aston Villa en Standard, zonder grote indruk te maken. Zijn situatie staat in schril contrast met twee jaar geleden, toen hij nog op het podium van de Gouden Schoen stond. Club Brugge lijkt inmiddels bereid om de Deen te laten vertrekken, maar enkel tegen de juiste prijs.

Met een contract dat loopt tot 2026, kan Club een deel van de ruim 5 miljoen euro die het aan Union betaalde, proberen terug te verdienen. Toch blijft Nielsen een gewaardeerde speler binnen de club. Ondanks zijn beperkte speeltijd toont hij zich professioneel en waardevol in zijn rol als invaller, zoals hij dinsdag bewees. Daarom hoeft een vertrek niet per se, tenzij Nielsen zelf andere plannen heeft.

Persoonlijk kende de Deen zware maanden. Het verlies van zijn zoontje heeft ongetwijfeld een enorme impact gehad, ook al toont hij zich naar buiten toe sterk. De vraag is hoe lang hij dit kan volhouden.

Sportief gezien lijkt zijn perspectief bij Club Brugge niet te verbeteren, terwijl hij ooit een bepalende speler was. Nielsen zal zichzelf moeten afvragen of hij zijn contract wil uitdienen in zijn huidige rol of elders nieuw leven wil blazen in zijn carrière.