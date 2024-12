Dramatisch voor KAA Gent... Situatie bij Europese matchen is schrijnend en zorgt voor verlies

AA Gent heeft dit seizoen te maken met historisch lage opkomstcijfers in de Conference League. Tegen Molde FK kwamen slechts 8.027 fans opdagen en tegen Omonia Nicosia 8.584, waarvan ongeveer duizend Cypriotische supporters.

De lage opkomst is opmerkelijk gezien de democratische ticketprijzen: een abonnement voor alle drie de wedstrijden kostte slechts 40 euro. Toch werden slechts 6.400 abonnementen verkocht, waarvan 2.000 via businesspartners. Ter vergelijking: de club verkoopt 14.000 abonnementen voor de competitie, waar de opkomst stabiel blijft.

Het gemiddelde toeschouwersaantal in de Conference League, inclusief kwalificatiewedstrijden, ligt op 8.725 per wedstrijd. Dit is de laagste opkomst ooit sinds AA Gent in de huidige arena speelt, weet Het Nieuwsblad. Alleen de harde kern zorgt nog voor enige sfeer.

De Gentse fans lijken vooral gemotiveerd door topaffiches, zoals tegen West Ham United twee seizoenen geleden. Tegenstanders als Molde, Omonia en Backa Topola trekken minder volk. Het missen van een thuisduel tegen Chelsea dit seizoen was dan ook een gemiste kans.

Het organiseren van een Europese match kost de club 200.000 euro aan operationele kosten. Bij de huidige opkomstcijfers draait AA Gent verlies op deze wedstrijden. Enkel prijzengeld kan dat compenseren, met 400.000 euro voor een overwinning en 133.000 euro voor een gelijkspel.

Tegen Backa Topola, het nummer acht uit Servië, móet gewonnen worden. Bij winst is AA Gent zeker van de play-offronde en stijgt het totale prijzengeld naar 7,3 miljoen euro. Dat zou een financiële opsteker zijn voor de club.