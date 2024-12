Marc Degryse heeft iets ferm te zeggen over WK-loting Rode Duivels: "Lukaku dicht tegen de honderd!"

Op vrijdag werd er geloot voor de kwalificatieronde voor het WK 2026. België is in groep J terechtgekomen in een weinig aantrekkelijke groep. Voor Marc Degryse is er dan ook geen enkel excuus.

In maart zijn er nog de barragewedstrijden van de Nations League tegen Oekraïne, vanaf juni zijn er dan acht kwalificatiewedstrijden met oog op het WK 2026. De loting voor de Belgen viel enorm goed mee. Makkelijke loting De Rode Duivels belandden in groep J, als reekshoofd. Uit pot 2 komen de Rode Duivels Wales tegen op weg naar het WK, uit pot 3 kwam Noord-Macedonië. Daarna kwamen ook nog Kazachstan en Liechtenstein uit de trommels. "Serieus... Laat ons daar geen ingewikkelde analyse over maken. Een fluitje van een cent is misschien wat overdreven, maar België moet deze groep met de vingers in de neus winnen." Met de vingers in de neus "Het zou een schande zijn als we ons niet rechtstreeks kunnen kwalificeren voor het WK", opende Marc Degryse zijn analyse in Het Laatste Nieuws. Er zijn simpelweg géén excuses. De Rode Duivels gaan naar Amerika, Canada en Mexico. Dat staat als een paal boven water. Anders onderwaardeer je de spelers. Lukaku zal straks dicht tegen zijn honderdste interlandgoal zitten, met deze loting. We mogen de lat niet te laag leggen."