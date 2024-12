RAAL La Louvière verliest positie als mede-leider na faillissement van Deinze: "Natuurlijk voelen we ons bedrogen"

RAAL trekt deze vrijdag naar Seraing als openingswedstrijd van de 15e speeldag in de Challenger Pro League. Met als doel: de eerste plaats weer overnemen... die verloren is gegaan door het faillissement van Deinze. Dit is iets wat coach Frédéric Taquin niet kan verkroppen.

Frédéric Taquin heeft zijn glimlach en zijn slaap niet verloren, maar hij waardeert duidelijk niet dat RAAL zijn plaats als mede-leider heeft verloren omwille van het faillissement van Deinze. Ze hadden 3 punten behaald in de Dakota Arena. "Ik herinner me dat ik destijds zei dat het 6 punten waard was", zegt hij.

"We hadden die punten gepakt tegen een scherp en ambitieus Deinze, voordat ze problemen kregen. Ik vind het dus erg oneerlijk", betreurt Taquin. Zulte Waregem had daarentegen gelijkgespeeld tegen Deinze en verliest dus slechts één punt. Zij zijn nu alleen leider van de Challenger Pro League. "Op een bepaalde manier 'bevoordeel' je degenen die punten hebben laten liggen."

Een des te absurdere situatie omdat het slechts een week eerder vermeden had kunnen worden: als Deinze dit weekend tegen AS Eupen had gespeeld, was het forfait van de eerste ronde niet uitgesproken, aangezien elk team al tegen de club die failliet was verklaard had gespeeld. "Er was maar één wedstrijd over, hun jonge spelers waren er klaar voor om te spelen. Hoe is dit zelfs mogelijk? Het was toch niet moeilijk om op die wedstrijd te wachten", foetert Fred Taquin.

"Ik voel me bedrogen, maar ik ben niet alleen. Het waren duurverdiende punten, daar... De voorsprong op Lommel, Lierse, verdwijnt. En natuurlijk het niet meer kunnen zeggen dat we 'mede-leider' zijn... Dat was lang geleden. Je gaat erin op, zelfs als nieuwkomer (glimlacht)."

© photonews

Als wordt opgemerkt dat RAAL misschien ten minste kan profiteren van de situatie om versterking te halen uit de nu ontmantelde kern van Deinze, is hij heel duidelijk: "Hun spelers zijn duur. Onbetaalbaar zelfs. Ze zijn gewend geraakt aan een salaris en zullen niet accepteren vijf keer minder te krijgen", denkt Taquin.

"We kunnen meerdere RAAL-spelers betalen met het salaris van een Deinze-stafmedewerker. Maar bij ons gaat het niet failliet (lacht). De club wordt "als een familie gerund", dat is al 8 jaar zo en zal niet snel veranderen." Het faillissement van Deinze, zoals eerder met KV Oostende en Moeskroen, doet het realistische en goed beheerde project van La Louvière nog meer waarderen.

"Ik sprak met een medewerker van Deinze die al heel blij was met zijn salaris, en hij vertelde me dat de nieuwe eigenaren het hadden verdrievoudigd. In die gevallen, wat kun je dan doen? Bij ons, als het niet in het budget zit, dan zit het er niet in. Misschien moet de Pro League vanaf het begin een duidelijk budgetplan eisen met garanties om dit soort situaties te voorkomen. Als dit aan het begin van het seizoen bekend was, is dat behoorlijk belachelijk", concludeert Frédéric Taquin.