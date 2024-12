Een zeer jonge Afrikaanse international op test bij Anderlecht: het profiel dat Olivier Renard zoekt, is duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht prospecteert op het Afrikaanse continent. Een jong talent uit Rwanda zou een test moeten afleggen in Neerpede.

Volgens onze informatie zal de zeer jonge Elie Tatou Iradukunda (18 jaar) binnenkort een test afleggen bij de academie van RSC Anderlecht in Neerpede. Hij speelt bij Mukura Victory in de Rwandese eerste klasse, waar hij werd opgeleid, en heeft daar al 55 wedstrijden gespeeld (11 doelpunten).

De jonge rechtervleugelspeler, die ook in een aanvallende rol kan spelen, wordt al jaren beschouwd als een van de grootste talenten van Rwanda. Hij is twee keer verkozen tot beste jonge speler van de eerste klasse en heeft alle leeftijdsgroepen doorlopen, van U17 tot U23.

Wat meer is: onlangs werd Elie Iradukunda zelfs opgeroepen voor het nationale team van Rwanda door de bondscoach, hoewel hij nog niet zijn debuut heeft gemaakt. In eigen land wordt hij vergeleken met Bukayo Saka vanwege zijn snelheid, maar ook vanwege zijn vermogen om op de flank en als spits te spelen.

Anderlecht is niet de enige club die Iradukunda volgt, hij is tot nu toe getest in Portugal en zal binnenkort zijn test bij Sporting beginnen. Als hij tekent, zal het natuurlijk zijn om eerst de U23 te versterken.

Elie Tatou Iradukunda heeft nog meer tests gepland in Europa, waar hij meerdere weken zal blijven om te proberen grote Europese clubs (met name Lille) van zijn kwaliteiten te overtuigen voordat hij terugkeert naar Rwanda, waar zijn contract in juni afloopt.