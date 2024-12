Het werk van Bart Verhaeghe bij Club Brugge is nog niet af, maar als hij dit verwezenlijkt... "Dan is hij één van de allergrootsten in het Belgische voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Mannaert kreeg vorig seizoen bij zijn afscheid als CEO van Club Brugge een eigen tifo, een eerbetoon dat volgens Franky Van der Elst niet snel moet worden uitgebreid naar bijvoorbeeld Bart Verhaeghe. "Zoiets is voor spelers", zegt de analist.

Toch erkent hij dat Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, enorm veel heeft betekend voor de club én het Belgische voetbal. Van der Elst benadrukt dat Verhaeghe’s invloed verder reikt dan Jan Breydel.

“Hij heeft niet alleen Club Brugge naar een hoger niveau getild, maar ook binnen het Belgische voetbal een belangrijke rol gespeeld. Zelfs toen hij geen officiële functie meer had bij de bond, werd hij ingeschakeld, bijvoorbeeld in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach na Roberto Martinez", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Toch is het werk van Verhaeghe volgens Van der Elst nog niet af. “Het ontbrekende puzzelstuk is dat nieuwe stadion. Dat project is cruciaal om Club Brugge de volgende grote stap te laten zetten.”

Van der Elst blijft voorzichtig met grootse voorspellingen. “Er is weleens gezegd dat Club op termijn te groot zou kunnen worden voor België. Dat zijn gevaarlijke uitspraken, want het kan snel verkeren. Maar als dat stadion er komt, kan Club echt een lange periode dominant zijn, zonder de concurrentie tekort te willen doen.”

De analist ziet in Verhaeghe mogelijk een van de grootste figuren in de geschiedenis van de club als het stadiondossier wordt afgerond. “Mocht hij daarin slagen, dan hoort hij voor mij bij de allergrootsten, al zal iemand als Michel D’Hooghe dat misschien niet graag lezen.”

Ondanks zijn lof, is Van der Elst niet blind voor kritiek. “Verhaeghe doet soms uitspraken waarvan ik denk: ‘Moet dat nu?’ Maar over zijn werk bij Club Brugge valt niet te twijfelen. Wat hij de afgelopen dertien jaar heeft gedaan, is pure klasse.”