🎥 Hoe kan je dit missen? Club Brugge laat voorsprong tegen Genk liggen na onwaarschijnlijke flater voor open doel

Na minder dan een kwartier had Club Brugge altijd op voorsprong moeten staan tegen Genk, maar Christos Tzolis liet doelpunt nummer 7 van deze competitie op een onwaarschijnlijke manier liggen.

Club Brugge begon duidelijk als beste aan de partij en drong Genk terug op de eigen helft. Simon Mignolet had na een kwartier nog geen Limburger voor zich gezien, want die moesten allemaal verdedigen.

In de negende minuut stak Club een heerlijke aanval in elkaar. Joaquin Seys bediende met een knappe hak Talbi en die vindt de vrijstaande De Cuyper. Die behield op zijn beurt het overzicht toen hij Tzolis moederziel alleen voor de doelmond zag staan.

De bal kwam bij de Griekse aanvaller en die hoefde alleen nog maar binnen te duwen. Tot grote verbazing van iedereen duwde hij de bal... naast de paal.

Nilsson liep wel nog wat in de weg, maar dat is amper een excuus te noemen. Mogelijk was hij al te zeker dat hij ging scoren, maar het was alvast een kans die altijd erin had moeten zitten.

Vreemd genoeg stond de 'goal probability' slechts op 53 procent. Dat toont alweer aan dat data niet alles zeggen, want dit was een 100 procent kans.