Genk krijgt dubbel slecht nieuws te horen voor clash met Anderlecht: Limburgers onder druk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk bereidt zich voor op een cruciale wedstrijd tegen Anderlecht, maar zal dat moeten doen zonder enkele sterkhouders. Mujaid Sadick is geschorst na zijn vijfde gele kaart tegen Club Brugge, en de deelname van Christopher Bonsu Baah is hoogst onzeker door aanhoudende knieproblemen.

Die dubbele tegenvaller komt op een slecht moment voor de Limburgers. Het gemis van Sadick, een defensieve sleutelspeler, zal Genk achterin parten spelen.

Bonsu Baah, een van de meest creatieve spelers van het team, blijft intussen sukkelen met zijn knieblessure. Hij moest afgelopen zondag al afhaken tijdens de opwarming. Voorlopig is het afwachten of hij tegen het weekend voldoende hersteld zal zijn.

Daarbovenop moet Genk ook Yira Sor nog missen. De snelle Nigeriaan, die lange tijd out is met een blessure, zal pas ten vroegste begin volgend kalenderjaar weer inzetbaar zijn. Die reeks afwezigen maakt de opdracht tegen Anderlecht er niet eenvoudiger op. Paars-wit ruikt bloed en kan bij winst tot op twee punten van Genk komen.

Voor Genk staat er veel op het spel. Een comfortabele voorsprong in het klassement is de voorbije weken volledig weggeëbd, en de druk neemt toe. Club Brugge kan zelfs over Genk springen, mocht blauw-zwart volgend weekend winnen.

De clash met Anderlecht lijkt daarom cruciaal om weer grip te krijgen op de titelstrijd. Het is niet de eerste keer dat Genk een winterperiode moeilijk doorkomt. In het verleden lieten de Limburgers al vaker een riante voorsprong glippen tijdens de wintermaanden.