Na enkele maanden al een transfer? Christos Tzolis heeft één duidelijke ambitie en steekt dat niet onder stoelen of banken

Club Brugge heeft met Christos Tzolis wederom een publiekslieveling in de rangen lopen. Na enkele maanden in West-Vlaanderen wordt de Griek nu al in verband gebracht met een transfer. Al is hij zelf met andere dingen bezig.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 6,5 miljoen euro aan Fortuna Düsseldorf om Christos Tzolis binnen te halen. De 22-jarige Griek bewijst intussen week na week waarom Norwich City destijds de portefeuille opentrok om hem naar de Premier League te halen.

Over die periode in Engeland is Tzolis dan weer geen spraakwaterval. "De laatste vijf wedstrijden moesten we punten pakken om in de Premier League te blijven. Ik heb welgeteld... nul minuten gespeeld. Dan weet je genoeg, hé."

© photonews

"Ik ben bij Club Brugge om titels en prijzen te winnen", is Tzolis héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Ik wil een titel vieren en voelen dat ik er deel van heb uitgemaakt om iets te winnen. Eigenlijk is dat in mijn carrière nog nooit gebeurd."

"Met PAOK hebben we de Griekse Beker gewonnen", gaat de flankaanvaller verder. "Maar dat was in de COVID-periode. Er waren geen fans in het stadion. Ondertussen heb ik de beelden gezien van het titelfeest van Club Brugge vorig seizoen. Wel, dat wil ik ook meemaken."

Hoe schat Christos Tzolis de titelkansen van Club Brugge in?

Tzolis kruipt dan ook niet in de underdogrol. "We hebben het in eigen handen om kampioen te worden. Ik voel dat we een héél goede kans maken om een tweede ster binnen te halen. (kijkt naar het embleem) En tussendoor wil ik de volgende ronde van de Champions League halen."