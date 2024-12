Nieuwe blessurezorgen voor Roméo Lavia die zelfs niet op de bank zit? Trainer Enzo Maresca legt het uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Grote bezorgdheid dit weekend over Roméo Lavia: de Belg ontbrak op het wedstrijdblad voor het duel tussen Chelsea en Brentford. Maar Enzo Maresca heeft iedereen gerustgesteld.

De supporters van Chelsea en de Belgische fans zullen waarschijnlijk nooit helemaal gerust zijn wanneer ze de opstelling van de Blues zien: Is Roméo Lavia van de partij, of is hij weer geblesseerd?

Afgelopen zondag, bij de wedstrijd tegen Brentford, was er opnieuw bezorgdheid: geen Lavia op het veld, geen Lavia op de bank. De Belg was opnieuw geblesseerd, bevestigde Enzo Maresca voorafgaand aan de wedstrijd. Gelukkig zou het deze keer niet al te ernstig moeten zijn.

"Lavia zou al terug moeten zijn voor de volgende wedstrijd," stelde de coach van Chelsea gerust. Dus slechts een waarschuwing en geen risico nemen voor een wedstrijd tegen de 11de van de Premier League. Zonder Roméo Lavia wonnen de Blues met 2-1.

Dit seizoen heeft Lavia 8 wedstrijden gemist vanwege blessures bij zijn club, en speelde hij slechts 10 wedstrijden in alle competities. Wanneer hij beschikbaar is, beschouwt Maresca hem nog steeds als een belangrijke speler (7 basisplaatsen).

Roméo Lavia ontbrak ook tijdens de laatste interlandbreak, nadat hij de nationale ploeg verliet voor de duels tegen Italië en Israël. Een beslissing die verrassend was, gezien hij toch in de volgende wedstrijd voor Chelsea speelde.