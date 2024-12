Hans Vanaken heeft bijzonder mooie woorden voor ploegmaat bij Club Brugge: "Je moet hem eigenlijk 3 keer voorbij"

Joaquin Seys heeft dit seizoen al bijzonder mooie dingen laten zien bij Club Brugge. De vleugelverdediger oogst nu ook lof van ploegmaat Hans Vanaken.

Joaquin Seys mogen we ondertussen al een van de revelaties van het seizoen noemen bij Club Brugge. Afgelopen weekend speelde hij tegen KRC Genk alweer een indrukwekkende partij.

"Ik had vorig jaar op de training al door dat Joaquin sowieso zijn kansen zou krijgen dit seizoen", vertelde Hans Vanaken over zijn ploegmaat bij Extra Time. De kapitein kwam met woorden die de 19-jarige ongetwijfeld graag zal horen.

"Misschien niet dat hij vanaf het begin alles zou spelen, maar je zag wel direct dat hij die kwaliteiten had. Hij heeft de juiste ingesteldheid. Hij heeft alles om te kunnen spelen", gaat Vanaken verder.

"Dus ik had gedacht dat hij door het drukke programma wel eens af en toe zou starten. Maar ik denk dat niemand verwacht had dat hij elke match dit niveau zou halen."

"Hij is heel vinnig. Als je hem voorbij bent, dan is hij daar plots weer terug. Je moet hem eigenlijk 3 keer voorbij", besluit Vanaken. Seys is op zeer korte tijd een vaste waarde geworden bij blauw-zwart. Transfermarkt schat zijn marktwaarde al op 7 miljoen euro.