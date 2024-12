Verliest Genk leidersplaats met eindejaar in zicht? "Dat is héél duidelijk bij de Limburgers"

Sluit KRC Genk 2024 af als leider in de Jupiler Pro League. Het is een vraag die we ons allemaal stellen. Ook Marc Degryse ziet dat de competitieleider in een vormdip zit.

"KRC Genk en Thorsten Fink hebben dit seizoen al vaak lof gekregen én dat was terecht", valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Maar ze verkeren momenteel in een vormdip. Of me dat verrast? Het is een feit dat ze geen Europees voetbal spelen en dus eigenlijk frisser zouden moeten zijn."

Club Brugge stuurde De Smurfen zondag puntenloos terug naar Limburg. De voorsprong van Genk op blauw-zwart bedraagt nog één schamel punt én komende zondag komt RSC Anderlecht op bezoek. Fink zal zelf ook beseffen dat het beter zal moeten tegen de Belgische recordkampioen.

© photonews

"Ik ben teleurgesteld in hoe Genk in Brugge is komen voetballen", deelt ook Degryse die mening. "Het was te traag, te voorzichtig, te afwachten en met te weinig initiatief. Ik had het gevoel dat Genk blij was dat ze na deze speeldag sowieso aan de leiding bleven staan. De mindset was verkeerd. Zeker voor een die al zo lang op de eerste plaats staat."

"Ze hadden met open vizier naar het Jan Breydelstadion moeten komen", gaat de voormalige sportief directeur van Club Brugge verder. "Het is echter duidelijk dat Genk te weinig kan brengen in uitwedstrijden. Ze haalden slechts 13 op 27. Het verschil met wedstrijden in de eigen Cegeka Arena is gewoon te groot."