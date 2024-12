Gouden as van Club Brugge: wie kan Mignolet, Vanaken en Mechele doen vergeten?

Club Brugge heeft met Simon Mignolet, Hans Vanaken en Brandon Mechele een stevige ruggengraat. Maar wie kan die mannen op termijn vervangen?

Voor Marc Degryse is het heel moeilijk om zoiets te voorspellen. De vraag is vooral hoe lang je kan wachten of moet wachten om iemand te vervangen.

Ze kunnen nog jaren meegaan, tenzij een blessure roet in het eten gooit en er plots heel snel een vervanger nodig is. “Senne Lammens bijvoorbeeld had die rol van Mignolet in de toekomst kunnen op zich nemen. Maar hoe lang kan je wachten?”, vraagt Degryse zich af in Het Laatste Nieuws.

Hij kijkt ook naar Spileers. “Hoeveel seizoenen duurt het vooraleer je zelf de nummer 1 bent naast Mechele of vooraleer je zijn vervanger wordt?”

En voor de positie van Vanaken is het nog moeilijker. “Dat gaat over één positie, waar Hans altijd speelt. Als je een jong talent bent, een nummer tien met hetzelfde profiel van Vanaken, dan kom je nu niet naar Club Brugge.”

Vanaken en Mechele liggen nog tot 2027 onder contract. Degryse ziet hen zeker nog minstens twee jaar doorgaan. Mignolet ligt dan maar weer onder contract tot volgend seizoen. Die zal normaal iets vroeger vervangen moeten worden.