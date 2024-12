Hayen geeft unieke inkijk toen hij overnam van Deila: "Ik moet één ding toegeven..."

Velen keken vreemd op toen Nicky Hayen zijn voorganger Ronny Deila opvolgde. Wat eerst een interimopdracht was werd uiteindelijk een definitieve keuze.

Nicky Hayen werd van beloftencoach gepromoveerd tot interimtrainer bij de A-ploeg van Club Brugge, toen Ronny Deila aan de kant werd geschoven. In afwachting van een nieuwe coach.

De vraagtekens waren er, van iemand met een heel bescheiden CV als coach. Maar blauwzwart werd kampioen, pakte de miljoenen van de Champions League en Hayen mocht blijven.

“Hoe zou ik omgaan met de status van een kleedkamer zoals die van Club Brugge? Logisch, want als je mijn carrière als coach zag, kon je vragen stellen”, vertelt Hayen aan Het Nieuwsblad.

Hayen had naar eigen zeggen niet de pretentie om alles te veranderen. “Ronny had ook wel goed werk geleverd. Er is ook een verschil om in het begin van het seizoen ergens binnen te stappen in vergelijking met het overnemen nadat een collega werd ontslagen.”

Alles veranderen zou niet correct geweest zijn en zelfs onrespectvol tegenover Deila. “Spelers voelen dat ook wel. Ik moest hen niet gaan uitleggen hoe het werkt in het voetbal. Dat heb ik hen ook gezegd. Ik heb het op een heel serene manier aangepakt.”

En uiteindelijk draait het ook vaak over één ding in het voetbal. “En dan, dat geef ik toe, moet je wel wat geluk hebben op de juiste momenten.”