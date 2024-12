'Jutgla op vertrekken bij Club Brugge: Nicky Hayen krijgt geen goed nieuws'

De kans dat Ferran Jutgla na nieuwjaar nog bij Club Brugge speelt lijkt klein. Toch is er geen goed nieuws in dat geval voor Nicky Hayen.

De interesse voor Ferran Jutgla stijgt. Enkele buitenlandse clubs tonen de nodige interesse, maar Club Brugge wil nog een mooi bedrag binnenhalen voor de Spanjaard.

Acht miljoen wordt er gezegd, maar dat kan en wil niet iedereen betalen. Nochtans deed blauwzwart wat het moest doen. Jutgla werd volop ingezet in de Champions League, om hem die statistieken en dat uitstalraam te geven.

Sevilla wou Jutgla binnenhalen, maar ondertussen heeft de Spaanse club afgehaakt op de vraagprijs van Club Brugge. Het is dus wachten wie wel geld op tafel wil leggen, want blauwzwart is niet van plan om zijn prijs te doen zakken.

Volgens Het Nieuwsblad is er echter ook slecht nieuws voor trainer Nicky Hayen. De krant schrijft dat hij geen nieuwe spits krijgt deze winter, zelfs als Jutgla wel degelijk vertrekt.

Of dat nodig is, is een andere vraag. Volgens de fans wel, zo voegt de krant er nog aan toe. Club Brugge is al 12 matchen ongeslagen en de best scorende ploeg van het land, maar een echte goalgetter heeft het niet.