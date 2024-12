KAA Gent krijgt dan toch nog klap te verwerken voor Europese wedstrijd

KAA Gent zal dan toch een speler moeten missen voor de Europese uitwedstrijd tegen Larne. Daniel Schmidt viel geblesseerd uit op training.

KAA Gent reisde woensdagnamiddag naar Noord-Ierland. Daar zullen ze het voor hun laatste wedstrijd in de League Phase van de Conference League opnemen tegen Larne.

Dat is de nummer 9 in de Noord-Ierse competitie, bovendien staat de club laatste in de Conference League met 0 punten. Een kans voor de Buffalo's om uit te halen en een plaats in de top 8 te veroveren.

Daniel Schmidt haakt geblesseerd af

We schreven eerder op de dag al een update over de kern. Die was erg positief, Mathias Delorge kon na een trap die hij afgelopen weekend kreeg, toch voluit meetrainen.

𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙚 🆚 𝙁𝘾 𝙇𝙖𝙧𝙣𝙚



ℹ️ Daniel Schmidt liep op de laatste training een lichte blessure op en blijft in Gent voor verzorging.#LARGNT #UECL

Dat terwijl andere spelers die nog niet topfit zijn, ook delen van de training meededen. Alles leek in orde, maar in laatste instantie moest Daniel Schmidt toch nog afhaken.

Dat laat KAA Gent zelf weten via zijn sociale media. De doelman raakte geblesseerd op de training. Jammer voor hem, aangezien hij misschien nog wel eens tussen de palen mocht staan op donderdag.