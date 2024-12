Olivier Renard reageert duidelijk op de angsten van Anderlecht-supporters

RSC Anderlecht beleeft momenteel een meer dan degelijk seizoen, met een plek in de top drie van de Jupiler Pro League... en in de Europa League. Maar hoe zal het eruit zien na de wintermercato?

De supporters van RSC Anderlecht herinneren zich late vertrekken die schadelijk waren voor de ambities van RSC Anderlecht, met name Jérémy Doku die in oktober 2020 verkocht werd aan Stade Rennais (tijdens de verlengde transferperiode als gevolg van COVID-19).

Op dit moment staat de club op het podium in de Jupiler Pro League en kan het dromen van een nationale titel - en dus een eerste trofee sinds 2017. Bovendien beleven ze een mooie Europese campagne, want ook in de Europa League staan de Mauves op de derde plaats.

Dit zou de aandacht kunnen trekken, vooral voor spelers zoals Kasper Dolberg en Mario Stroeykens. Als er een bod op tafel komt voor RSCA, zal Olivier Renard dan kunnen (of zelfs mogen) weigeren? "Er is geen strikt kader voor de wintermercato, er is flexibiliteit", zegt de sportief directeur van de Mauves in uitspraken die zijn gedaan tijdens een bijeenkomst met de supporters volgens 'Anderlecht-Online'.

"We MOETEN niet verkopen, dat is belangrijk. Als we niet verkopen, zullen we waarschijnlijk in de rode cijfers belanden voor de boekjaren 2024-2025", verduidelijkt Renard. Maar de niet-gerealiseerde verkopen deze winter zullen wellicht volgend jaar plaatsvinden, en waarschijnlijk voor nog meer geld.

Dolberg en Stroeykens kunnen niet worden gehouden bij een enorm bod, vandaar de voorzichtigheid van Olivier Renard. "Het hangt af van de profielen en het bod (...), maar in principe is het niet onze bedoeling om deze twee spelers deze winter te laten vertrekken", verzekert hij.