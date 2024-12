Zit Cercle Brugge nu met een probleem, of kan Jonge Duivel de fans geruststellen? "Eén op één is hij niet te vervangen"

Cercle Brugge ontvangt Istanbul BB deze donderdag in de Conference League. Een belangrijke wedstrijd, vooral de eerste sinds het vertrek van Kevin Denkey.

Hoe vervang je een aanvaller die 15 doelpunten heeft gescoord in 28 wedstrijden in alle competities, vooral als hij vertrekt midden in het seizoen en de wintertransfermarkt pas over twee weken opengaat? Dat is het probleem dat Ferdinand Feldhofer moet oplossen, net aangekomen bij Cercle Brugge.

De Oostenrijker heeft als voordeel dat hij niet echt afhankelijk is geworden van Kevin Denkey: bij zijn aankomst wist Feldhofer dat de Togolees binnenkort naar FC Cincinnati zou vertrekken. En nu moet hij oplossingen vinden, wetende dat Cercle Brugge deze donderdag de Turkse club ontvangt met een grote behoefte aan punten.

De eerste optie is waarschijnlijk Kazeem Olaigbe. "Ja, ik heb Kazeem Olaigbe al tweemaal laten starten", opende Feldhofer bij Het Laatste Nieuws. "Zijn twee goals in Ljubljana én zijn assist voor Denkey daar zullen hem ongetwijfeld vertrouwen hebben gegeven."

"Ik denk dat Kazeem klaar is om drie wedstrijden in een week aan te kunnen", gaat hij verder. "En naar mijn opinie is Felipe Augusto zowel als centrale spits dan als winger bruikbaar, maar ik zie in hem de oplossing voor de positie 9 die Denkey nu openlaat.

"Of er naar een specifieke vervanger voor onze vertrokken doelpuntenmachine moet worden uitgekeken? Dat item is besproken met de directie vooraleer ik tekende, en ook na de wedstrijd van zondag hebben we het er nog over gehad. Maar ik vrees dat Kévin niet één op één te vervangen valt", besluit hij.