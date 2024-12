Freyr Alexandersson geeft sneer aan KV Kortrijk na ontslag: "Ik was geslaagd als..."

Freyr Alexandersson werd gisteren ontslagen bij KV Kortrijk. De IJslandse trainer heeft op zijn Facebook alvast gereageerd op zijn vertrek.

De IJslandse coach, die begin dit jaar de ploeg overnam en op spectaculaire wijze van degradatie redde, werd dinsdag ontslagen na een reeks tegenvallende resultaten.

Onder Alexanderssons leiding staat Kortrijk momenteel veertiende in de competitie, met 17 punten uit 18 wedstrijden. Ondanks de moeilijke situatie sprak de coach vol dankbaarheid en zelfreflectie over zijn tijd bij de club. "Sinds ik afscheid heb genomen van Kortrijk is de steun die ik heb gekregen overweldigend", schreef hij.

Freyr gaf aan verrast te zijn door de vele reacties op zijn vertrek. "Ik ben een beetje geschokt door hoeveel mensen mij berichten en groeten hebben gestuurd, en ik waardeer de steun die ik heb gekregen enorm. Wel wil ik graag zeggen dat ik tevreden van tafel kom, op een goede plek zit en me goed voel."

Ik heb er alles aan gedaan om de ploeg te genezen

Hoewel hij teleurgesteld was over de afloop, benadrukte hij dat hij alles had gegeven om de club vooruit te helpen. "Ik heb er alles aan gedaan om de ploeg te genezen. Verschillende mensen besloten dat ik niet zou blijven. Ik weet dat ik in mijn missie zou zijn geslaagd als iedereen bereid was geweest om in dezelfde richting te roeien", stelde Alexandersson.

Terugkijkend op zijn periode bij Kortrijk sprak hij vol lof over de ervaringen die hij heeft opgedaan. "Deze reis heeft mij ongelooflijk veel opgeleverd. Ik heb de afgelopen twaalf maanden meer over de voetbalwereld geleerd dan ik ooit had kunnen vermoeden. Het is een geschenk. Ik genoot van de euforie van de overwinning en verwelkomde de tegenwind."

Alexandersson sloot zijn boodschap af met warme woorden voor de club en haar supporters. "Nu is mijn hoofdstuk met Kortrijk voorbij en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die samen met mij aan deze reis heeft deelgenomen. Ik wens de club en iedereen die van de club houdt het allerbeste voor de toekomst. Nu begint het volgende hoofdstuk, wat het ook mag zijn."