Triestig! Ex-profvoetballer veroordeeld voor afpersing van zijn eigen broer, die zelf ook al in de problemen zat

Mathias Pogba, voormalig speler van Sparta Rotterdam, is schuldig bevonden aan de georganiseerde afpersing van zijn broer Paul Pogba. De rechter legde hem een celstraf van drie jaar op, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Pogba mag zijn straf uitzitten onder huisarrest met elektronisch toezicht. Daarnaast kreeg hij een boete van 20.000 euro. De zaak draait om een incident in 2022, waarbij Paul Pogba urenlang werd vastgehouden in een flat in Montévrain, nabij Parijs.

Twee gewapende mannen eisten dertien miljoen euro van de voetballer, die destijds nog bij Juventus onder contract stond. Mathias Pogba beweerde onschuldig te zijn en niets te weten van de afpersing, maar werd door de rechtbank toch veroordeeld. Zijn advocaat heeft aangekondigd in beroep te gaan.

In totaal werden zes personen schuldig bevonden in de zaak-Pogba. Justitie eiste eerder deze maand dezelfde straf die Mathias uiteindelijk kreeg. Het incident bracht een schok teweeg in de voetbalwereld, gezien de betrokkenheid van familieleden en de ernst van de feiten.

Roushdane K., een van de medeverdachten, kreeg de zwaarste straf. Hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en moet daarnaast een boete van 197.000 euro betalen, evenals een schadevergoeding van 50.000 euro aan Paul Pogba.

De zaak-Pogba heeft opnieuw het gevaar van georganiseerde misdaad binnen en rondom de sportwereld blootgelegd. Voor Paul Pogba is het deel van een tumultueuze periode, waarin privéproblemen zijn carrière overschaduwden.