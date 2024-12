Barbara Sarafian begraaft de strijdbijl met Radja Nainggolan, al zag in de nasleep nog consequenties: "Misschien hou ik er een lief aan over"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Barbara Sarafian en Radja Nainggolan hebben hun conflict bijgelegd. Sarafian bood excuses aan voor haar uitspraken in De Slimste Mens waarin ze suggereerde dat Nainggolan verslaafd was aan drugs.

Nainggolan reageerde aanvankelijk boos via sociale media. Hij benadrukte dat hij nog nooit drugs had gebruikt en noemde de uitspraak kwetsend, vooral omdat zijn dochter aanwezig was toen het fragment werd uitgezonden.

Tijdens De Tafel van Gert haalde presentator Gert Verhulst het incident aan. Sarafian gaf direct toe dat haar woorden ongepast waren en bood openlijk haar excuses aan waarbij ze begrip toonde voor Nainggolans reactie.

Tot ieders verrassing verscheen Nainggolan via een videoverbinding in de show. Hij legde uit dat zijn boosheid voornamelijk voortkwam uit het ongemak dat het incident veroorzaakte bij zijn dochter.

Sarafian wou wel direct de strijdbijl begraven. “Zo'n quiz verloopt onder tijdsdruk en dan wauwel je maar wat”, stelde ze. “Als kandidaat wordt er nooit naar je opinie gevraagd, laat staan dat je een oordeel zou vellen."

"Het zijn stomme woorden. Uw supporters zullen het daar ook wel mee eens zijn, want ze hebben hun weg naar mijn sociale media gevonden. Bedank hen daar één voor één voor, want ik heb heel veel ‘dickpics’ gekregen.”

“Ik heb altijd een boon voor u gehad, maar ik heb het nu op een heel onhandige manier geuit. Ik wil mij excuseren bij uw familie, bij uw supporters en natuurlijk vooral bij uzelf. En als ik een strenge selectie doe op die foto’s hou ik er misschien nog een nieuw lief aan over."